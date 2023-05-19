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В Иркутской области осудили 20-летнего парня, убившего бывшего тестя

В Иркутской области осудили 20-летнего парня, убившего бывшего тестя
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодой человек до смерти забил жертву кулаками

В городе Тайшет Иркутской области вынесли приговор 20-летнему местному жителю, который до смерти забил бывшего тестя. Его признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Преступление произошло 5 сентября 2022 года в рабочем посёлке Новобирюсинский. Молодой человек пришёл в квартиру отца своей бывшей супруги и поругался с ним.

- В ходе ссоры он нанёс потерпевшему множественные удары кулаками, ногами и неустановленным предметом по голове и другим жизненно важным частям тела. Смерть 53-летнего хозяина квартиры наступила на месте через непродолжительное время от полученной сочетанной тупой травмы головы и живота, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Молодой человек покинул квартиру, однако вскоре был задержан полицией.

Суд приговорил подсудимого к семи годам в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.



убийство

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