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Вахтовик из Бурятии до смерти забил человека в Магадане

Вахтовик из Бурятии до смерти забил человека в Магадане
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пьяный мужчина несколько раз ударил его прямо по голове

На 44-летнего уроженца Бурятии возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего»). Всё произошло ещё в марте в Магадане. Мужчина приехал туда работать вахтовым методом

Поселился он в квартире на улице Пролетарская, где, по данным СУ СКР по Магаданской области, в ночь с 19 на 20 марта выпивал вместе с тремя знакомыми. В какой-то момент между ним и одним из собутыльников произошёл конфликт.

Злоумышленник набросился на 46-летнего мужчину и нанёс ему многочисленные удары в область головы. Пострадавшего госпитализировали – его доставили в областную больницу с ушибом головного мозга. Позже избитый скончался от полученных повреждений прямо в реанимации.

В ходе расследования удалось собрать достаточно доказательств о причастности нападавшего к преступлению. Ему уже предъявили обвинение и заключили под стражу. Расследование продолжается. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. 
избиение нападение уголовное дело

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