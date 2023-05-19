Вахтовик из Бурятии до смерти забил человека в Магадане

Пьяный мужчина несколько раз ударил его прямо по голове



На 44-летнего уроженца Бурятии возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего»). Всё произошло ещё в марте в Магадане. Мужчина приехал туда работать вахтовым методом



Поселился он в квартире на улице Пролетарская, где, по данным СУ СКР по Магаданской области, в ночь с 19 на 20 марта выпивал вместе с тремя знакомыми. В какой-то момент между ним и одним из собутыльников произошёл конфликт.



Злоумышленник набросился на 46-летнего мужчину и нанёс ему многочисленные удары в область головы. Пострадавшего госпитализировали – его доставили в областную больницу с ушибом головного мозга. Позже избитый скончался от полученных повреждений прямо в реанимации.



В ходе расследования удалось собрать достаточно доказательств о причастности нападавшего к преступлению. Ему уже предъявили обвинение и заключили под стражу. Расследование продолжается. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

