В Улан-Удэ перед судом предстанет автомошенник

Мошенник пытался продать автомобиль-«конструктор»



В Улан-Удэ будут судить автомошенника. Он обвиняется в покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения в крупном размере.



По версии следствия, с августа по ноябрь 2018 года генеральный директор коммерческой организации, имея опыт работы в сфере автострахования, пытался похитить у улан-удэнки 600 тысяч рублей.



- Обвиняемый заключил от имени возглавляемой им организации с потерпевшей договор аренды автомашины с последующим выкупом. При этом он умолчал, что транспортное средство является автомобилем-«конструктором» и его организация не обладает правом собственности. Под воздействием обмана потерпевшая перевела аферисту 400 тысяч рублей и планировала перевести ещё 200 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



В этот раз мужчине не удалось довести свои преступные действия до конца, так как его арестовали по другому уголовному делу о мошенничествах.



Дело направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу. По этой статье предусмотрено до шести лет лишения свободы.





