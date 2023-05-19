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В Бурятии пьяный водитель врезался в дерево

В Бурятии пьяный водитель врезался в дерево
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Травмы получил пассажир

Накануне, 18 мая, в Селенгинском районе Бурятии пьяный 19-летний водитель, не имеющий прав, съехал с дороги и врезался в дерево.

ДТП произошло около 6 часов утра на автодороге Улан-Удэ – Кяхта, в трёх километрах от села Нур-Тухум.

- 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2101», не имеющий права управления транспортными средствами не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате пострадал 21-летний пассажир. Он с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Иволгинском районе Бурятии в ДТП попал пьяный водитель мопеда, не имеющий прав.

ДТП алкогольное опьянение

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