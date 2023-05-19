В Улан-Удэ более 12 тысяч человек остались без холодной воды









Холодное водоснабжение пообещали восстановить к шести часам утра. Повреждение было серьёзным – размером около 100 мм. Но в итоге специалисты справились раньше, чем планировалось – уже к двум ночи. Местным жителям организовали подвоз воды.

Всё произошло в столице Бурятии вечером 18 мая. При строительстве сетей водоснабжения работники подрядной организации повредили трубопровод. В итоге большая часть Советского района – это свыше 12 тысяч человек – остались без холодной воды. В 19:20 холодное водоснабжение исчезло в микрорайоне Стеклозавод и на станции «Дивизионная».- Мы пригласили на место представителей организации, которая работает под управлением «Улан-УдэСтройЗаказчик». Подрядчики повредили стальной трубопровод во время строительных работ с использованием метода горизонтально-направленного бурения, – пояснил главный инженер МУП «Водоканал» Сергей Иванов.Две дежурные ремонтные бригады предприятия приступили к ликвидации аварии. Задействовать пришлось пять единиц техники.