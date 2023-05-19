19 мая

18 мая

Популярное

В Улан-Удэ более 12 тысяч человек остались без холодной воды

В Улан-Удэ более 12 тысяч человек остались без холодной воды
Происшествия,  Фото:МУП «Водоканал»
Крупную коммунальную аварию пришлось устранять под покровом ночи

Всё произошло в столице Бурятии вечером 18 мая. При строительстве сетей водоснабжения работники подрядной организации повредили трубопровод. В итоге большая часть Советского района – это свыше 12 тысяч человек – остались без холодной воды. В 19:20 холодное водоснабжение исчезло в микрорайоне Стеклозавод и на станции «Дивизионная».


- Мы пригласили на место представителей организации, которая работает под управлением «Улан-УдэСтройЗаказчик». Подрядчики повредили стальной трубопровод во время строительных работ с использованием метода горизонтально-направленного бурения, – пояснил главный инженер МУП «Водоканал» Сергей Иванов.

Две дежурные ремонтные бригады предприятия приступили к ликвидации аварии. Задействовать пришлось пять единиц техники. 

Холодное водоснабжение пообещали восстановить к шести часам утра. Повреждение было серьёзным – размером около 100 мм. Но в итоге специалисты справились раньше, чем планировалось –  уже к двум ночи. Местным жителям организовали подвоз воды. 
холодное водоснабжение коммунальная авария Водоканал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ более 12 тысяч человек остались без холодной воды
В Улан-Удэ более 12 тысяч человек остались без холодной воды
Происшествия, 19.05.2023
Крупную коммунальную аварию пришлось устранять под покровом ночи
В Бурятии пьяный водитель опрокинул мопед
В Бурятии пьяный водитель опрокинул мопед
Происшествия, 19.05.2023
У него ещё и нет водительских прав
Житель Бурятии с гвоздодёром пытался взломать склад с орехами
Житель Бурятии с гвоздодёром пытался взломать склад с орехами
Происшествия, 19.05.2023
На преступнике была маска с прорезями для глаз
Читинец убил сожительницу ножницами
Читинец убил сожительницу ножницами
Происшествия, 19.05.2023
Расправа произошла во время застолья 
В Улан-Удэ хозяйские собаки стали чаще бросаться на детей
В Улан-Удэ хозяйские собаки стали чаще бросаться на детей
Происшествия, 18.05.2023
За неделю в городе зафиксировали уже семь таких нападений

В Бурятии отправили за решётку 18-летнего жестокого убийцу
В Бурятии отправили за решётку 18-летнего жестокого убийцу
Происшествия, 18.05.2023
Он нанёс так много ножевых ранений пенсионерке, что даже в какой-то момент отрубил палец
В Бурятии сгоревшая берёза повредила ЛЭП
В Бурятии сгоревшая берёза повредила ЛЭП
Происшествия, 18.05.2023
Дерево рухнуло прямо на линию электропередачи 
В Улан-Удэ дворник нашёл снаряд
В Улан-Удэ дворник нашёл снаряд
Происшествия, 18.05.2023
Его обнаружили на Левом берегу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^