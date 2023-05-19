У него ещё и нет водительских прав
Накануне, 18 мая, в Иволгинском районе Бурятии в ДТП попал пьяный мужчина, ехавший на мопеде, несмотря на то, что не имеет прав.
Автоавария произошла в селе Кокорина.
- В 18:30 49-летний водитель мопеда «Рейсер», не имеющий права управления транспортным средством, следуя в состоянии алкогольного опьянения, на улице Фридриха Энгельса не справился с управлением и совершил опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Мужчина получил травмы. После осмотра и оказания медицинской помощи был отпущен домой. В Госавтоинспекции отметили, что на водителе не было автошлема.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 17 мая, в посёлке Новый Уоян на севере Бурятии в ДТП тяжело пострадали двое 12-летних мальчиков. Они ехали вдвоём на мотоцикле.
В Бурятии пьяный водитель опрокинул мопед
Происшествия, Фото:
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