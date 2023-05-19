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Житель Бурятии с гвоздодёром пытался взломать склад с орехами

Житель Бурятии с гвоздодёром пытался взломать склад с орехами
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
На преступнике была маска с прорезями для глаз

В городе Закаменск в Бурятии росгвардейцы предотвратили кражу со склада с кедровыми орехами.

Ночью сработала охранная сигнализация, установленная на пункте приёма дикоросов. На место оперативно прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Сотрудники заметили убегающего от склада человека. После непродолжительной погони росгвардейцы задержали молодого человека в проулке.

Выяснилось, что он взломал входную дверь, но, услышав сработавший сигнал тревоги, испугался и решил удрать.


- Задержанный 20-летний местный житель был доставлен в полицию. В ходе разбирательств было установлено, что злоумышленник, надев маску с прорезями для глаз и перчатки, а также вооружившись гвоздодёром, решил проникнуть на склад, где хранились кедровые орехи, с целью хищения, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

По факту попытки кражи возбуждено уголовное дело.
попытка кражи Росгвардия

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