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В Иркутской области при закреплении груза на вагоне пострадал работник

В Иркутской области при закреплении груза на вагоне пострадал работник
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
Мужчину с ожогами доставили в больницу

18 мая около 19:30 на подъездных путях станции Кая в Иркутской области при закреплении груза на вагоне 33-летний работник получил удар электрическим током от контактной сети. В результате загорелся грузовой вагон с лесоматериалами, мужчину с термическими ожогами доставили в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по данному факту проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».



Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Иркутская область пожар

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