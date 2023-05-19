В Иркутской области при закреплении груза на вагоне пострадал работник









Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.



18 мая около 19:30 на подъездных путях станции Кая в Иркутской области при закреплении груза на вагоне 33-летний работник получил удар электрическим током от контактной сети. В результате загорелся грузовой вагон с лесоматериалами, мужчину с термическими ожогами доставили в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по данному факту проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».