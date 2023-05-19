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Читинец убил сожительницу ножницами

Читинец убил сожительницу ножницами
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Расправа произошла во время застолья

47-летнему читинцу предъявлено обвинение в убийстве.

По версии следствия, 15 мая в микрорайоне Молодёжный, расположенном в посёлке КСК в Чите, обвиняемый убил свою сожительницу. Во время совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе совместного застолья обвиняемый повздорил с гражданской супругой и ударил женщину в грудь ножницами. От полученного ранения женщина скончалась.

- Обвиняемый был задержан следователями, в ходе допроса мужчина признался в совершении преступления и в ходе проверки показаний на месте подробно рассказал следователям об обстоятельствах совершенного преступления. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Следователи устанавливают всю картину произошедшего.


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