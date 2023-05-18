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В Бурятии отправили за решётку 18-летнего жестокого убийцу

В Бурятии отправили за решётку 18-летнего жестокого убийцу
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Он нанёс так много ножевых ранений пенсионерке, что даже в какой-то момент отрубил палец

Баунтовский районный суд в Бурятии приговорил 18-летнего убийцу к 9,5 годам лишения свободы. Молодой человек жестоко убил пожилую соседку, причинив ей 69 ножевых ранений.

Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло в ночь с 8 на 9 февраля. Накануне молодой житель села Багдарин с другом подрабатывали колкой дров, а, получив аванс, решили выпить. На все заработанные деньги парни закупили бутылку водки объёмом 0,7 л и пять бутылок пива по 1,5 литра. Они пошли домой к молодому человеку, так как его мать дежурила на работе, и никто бы не помешал посиделкам.

После полуночи гость, опьянев, уснул, но его друг продолжил выпивать. Услышав на улице шум, парень вышел во внутренний дворик и увидел 67-летнюю соседку, проживавшую через стенку, с которой у них был общий двор.

С пенсионеркой уже не раз случались конфликты. Вероятно, припомнив их, молодой человек решил расправиться с женщиной.

Сначала он нанёс ей ножом не менее трёх ударов ножом в живот, затем сбегал домой и, схватив второй нож в виде топорика, догнал попытавшуюся спастись жертву.

Он нанёс множество ударов ножом в спину, а когда женщина упала, продолжил бить ножом. Она пыталась закрываться руками, поэтому по ним пришлась часть ударов, в результате чего оказался отрублен палец.

От полученных страшных травм потерпевшая скончалась на месте. Всего молодой сосед нанёс пенсионерке не менее 69 ударов ножом.

После убийства парень позвонил матери и рассказал, что убил соседку. Затем вызвал полицию и во всём сознался.

- В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, показания суду дать отказался, воспользовался правом, гарантированным ст. 51 Конституции РФ. Судом были оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учёл полное признание вины, раскаяние, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче правдивых признательных показаний, явку с повинной, молодой возраст, мнение потерпевшей, не настаивающей на строгом наказании.

Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал рецидив преступлений, а также употребление алкоголя.

Молодой человек был признан виновным в убийстве и приговорён к 9 годам 6 месяцам лишения свободы. Сидеть будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.
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