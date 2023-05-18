Дерево рухнуло прямо на линию электропередачи
Всё случилось в прибрежном Прибайкальском районе. На перевале Пыхта произошёл пожар, при котором подгорела берёза. Дерево упало прямо на линию электропередачи в 10 кВ.
Охранная зона этой ЛЭП – десять метров. Берёза находилась за её пределами.
- Автоматика сработала мгновенно, и в течение 0,01 секунды линия была обесточена, – рассказали в пресс-службе филиала «Россети Сибирь» – Бурятэнерго.
Электроснабжение домов местных жителей из-за аварии не нарушилось, поскольку ЛЭП обеспечивает только юридические объекты. Бригада «Россети Сибирь» сняла с неё дерево ещё утром. Сейчас ведётся работа по монтажу провода.
В ближайшее время все объекты должны запитать по нормальной схеме. Пока они работают от резервных источников электроснабжения.
В Бурятии сгоревшая берёза повредила ЛЭП
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Дерево рухнуло прямо на линию электропередачи
Огонь уничтожил несколько строений
Мужчину обманули по хитрой схеме
Его обнаружили на Левом берегу
Инцидент произошёл в Братском районе
Охотники добыли медведей, которые были заражены
Его автомобиль остановили бдительные сотрудники ГИБДД
Столкнулись легковушка и «КамАЗ»
Виновные устанавливаются
За сутки в республике боролись с семью лесными пожарами
Собака, ранее лишавшаяся уха, на этот раз осталась без носа
Мотоциклом управлял 12-летний мальчик
Наезд произошёл на «зебре»
Суд учёл наличие рецидива
15-летний обвиняемый предстанет перед судом