В Бурятии сгоревшая берёза повредила ЛЭП

Дерево рухнуло прямо на линию электропередачи



Всё случилось в прибрежном Прибайкальском районе. На перевале Пыхта произошёл пожар, при котором подгорела берёза. Дерево упало прямо на линию электропередачи в 10 кВ.



Охранная зона этой ЛЭП – десять метров. Берёза находилась за её пределами.



- Автоматика сработала мгновенно, и в течение 0,01 секунды линия была обесточена, – рассказали в пресс-службе филиала «Россети Сибирь» – Бурятэнерго.



Электроснабжение домов местных жителей из-за аварии не нарушилось, поскольку ЛЭП обеспечивает только юридические объекты. Бригада «Россети Сибирь» сняла с неё дерево ещё утром. Сейчас ведётся работа по монтажу провода.



В ближайшее время все объекты должны запитать по нормальной схеме. Пока они работают от резервных источников электроснабжения.

