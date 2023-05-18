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В Бурятии сгоревшая берёза повредила ЛЭП

В Бурятии сгоревшая берёза повредила ЛЭП
Происшествия,  Фото:«Россети Сибирь»
Дерево рухнуло прямо на линию электропередачи

Всё случилось в прибрежном Прибайкальском районе. На перевале Пыхта произошёл пожар, при котором подгорела берёза. Дерево упало прямо на линию электропередачи в 10 кВ.

Охранная зона этой ЛЭП – десять метров. Берёза находилась за её пределами.

- Автоматика сработала мгновенно, и в течение 0,01 секунды линия была обесточена, – рассказали в пресс-службе филиала «Россети Сибирь» – Бурятэнерго.

Электроснабжение домов местных жителей из-за аварии не нарушилось, поскольку ЛЭП обеспечивает только юридические объекты. Бригада «Россети Сибирь» сняла с неё дерево ещё утром. Сейчас ведётся работа по монтажу провода.

В ближайшее время все объекты должны запитать по нормальной схеме. Пока они работают от резервных источников электроснабжения.
электроснабжение коммунальная авария

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