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В Иркутске покупатель квадроцикла потерял почти 2 млн

В Иркутске покупатель квадроцикла потерял почти 2 млн
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчину обманули по хитрой схеме

Директор иркутской фирмы хотел пробрести квадроцикл через популярный сайт за 1,7 миллионов рублей, однако попался на уловки мошенников.

- Мужчина нашёл информацию о продаже транспорта, которое выставил аферист. Для того, чтобы объявление было правдоподобным, преступник нашёл в Сети реального продавца, обманул его, что он купит товар и попросил удалить сведения о квадроцикле. Затем сам выставил такое же объявление по стоимости ниже. Когда пострадавший написал о своём желании приобрести транспорт, злоумышленник указал адрес реального продавца, однако сообщил свои реквизиты, куда переводить денежные средства, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

При этом иркутянин через посредника пообщался с продавцом, посмотрел фото квадроцикла (реальный продавался на Алтае). Но всю сумму в итоге перевёл неизвестному лицу.

Подобные мошеннические схемы встречаются всё чаще.

мошенничество

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