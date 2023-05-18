В Иркутске покупатель квадроцикла потерял почти 2 млн

Мужчину обманули по хитрой схеме
Директор иркутской фирмы хотел пробрести квадроцикл через популярный сайт за 1,7 миллионов рублей, однако попался на уловки мошенников.
- Мужчина нашёл информацию о продаже транспорта, которое выставил аферист. Для того, чтобы объявление было правдоподобным, преступник нашёл в Сети реального продавца, обманул его, что он купит товар и попросил удалить сведения о квадроцикле. Затем сам выставил такое же объявление по стоимости ниже. Когда пострадавший написал о своём желании приобрести транспорт, злоумышленник указал адрес реального продавца, однако сообщил свои реквизиты, куда переводить денежные средства, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
При этом иркутянин через посредника пообщался с продавцом, посмотрел фото квадроцикла (реальный продавался на Алтае). Но всю сумму в итоге перевёл неизвестному лицу.
Подобные мошеннические схемы встречаются всё чаще.
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Происшествия, Фото:
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