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В Улан-Удэ дворник нашёл снаряд

В Улан-Удэ дворник нашёл снаряд
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Его обнаружили на Левом берегу

Сегодня утром на улице Дорожная в Улан-Удэ дворник во время уборки обнаружил снаряд. Он наткнулся на него между гаражами. О находке мужчина тут же сообщил в правоохранительные органы.

Экстренные службы незамедлительно прибыли на место. Территорию они оцепили.

- Сотрудники группы разминирования ОМОН совместно с кинологом МВД в ходе обследования установили, что найденный предмет является 122-мм снарядом для учебной практической стрельбы. Находка не представляет опасности, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Снаряд направили на утилизацию.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце апреля взрывотехники выезжали в микрорайон Аршан для обследования снаряда. Его в свой частный дом принёс местный житель.

20 апреля на территории фермерской стоянки, что находится в трёх километрах от села Иволгинск, нашли снаряд. Его обнаружили на берегу оросительного канала.


снаряды Росгвардия

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