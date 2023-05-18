Его обнаружили на Левом берегу
Сегодня утром на улице Дорожная в Улан-Удэ дворник во время уборки обнаружил снаряд. Он наткнулся на него между гаражами. О находке мужчина тут же сообщил в правоохранительные органы.
Экстренные службы незамедлительно прибыли на место. Территорию они оцепили.
- Сотрудники группы разминирования ОМОН совместно с кинологом МВД в ходе обследования установили, что найденный предмет является 122-мм снарядом для учебной практической стрельбы. Находка не представляет опасности, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Снаряд направили на утилизацию.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце апреля взрывотехники выезжали в микрорайон Аршан для обследования снаряда. Его в свой частный дом принёс местный житель.
20 апреля на территории фермерской стоянки, что находится в трёх километрах от села Иволгинск, нашли снаряд. Его обнаружили на берегу оросительного канала.
В Улан-Удэ дворник нашёл снаряд
Происшествия, Фото:
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