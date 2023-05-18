Инцидент произошёл в Братском районе
17 мая в посёлок Кежемский Братского района Иркутской области пришёл бурый медведь. Косолапый прошёлся рядом с придворными постройками и напал на домашний скот.
Медведь удалось задрать одного телёнка и сильно ранить второго. После чего зверь скрылся в ближайшем лесу.
- Сотрудники Братского межрайонного отдела службы по охране и использованию объектов животного мира выехали на указанный адрес, где обнаружили следы пребывания взрослой особи медведя. Опрошенная хозяйка подтвердила факт выхода животного к ею участку, - сообщили в пресс-службе охотнадзора Иркутской области.
Причинами участившихся выходов медведей к людям могут быть лесные пожары, дефицит корма, свалки и пр.
В Иркутской области медведь задрал телёнка
Происшествия, Фото:
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