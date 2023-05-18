В Иркутской области медведь задрал телёнка

Происшествия, Фото: служба по охране и использованию объектов животного мира

Инцидент произошёл в Братском районе



17 мая в посёлок Кежемский Братского района Иркутской области пришёл бурый медведь. Косолапый прошёлся рядом с придворными постройками и напал на домашний скот.



Медведь удалось задрать одного телёнка и сильно ранить второго. После чего зверь скрылся в ближайшем лесу.



- Сотрудники Братского межрайонного отдела службы по охране и использованию объектов животного мира выехали на указанный адрес, где обнаружили следы пребывания взрослой особи медведя. Опрошенная хозяйка подтвердила факт выхода животного к ею участку, - сообщили в пресс-службе охотнадзора Иркутской области.



Причинами участившихся выходов медведей к людям могут быть лесные пожары, дефицит корма, свалки и пр.



