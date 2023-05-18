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В Иркутской области медведь задрал телёнка

В Иркутской области медведь задрал телёнка
Происшествия,  Фото:служба по охране и использованию объектов животного мира
Инцидент произошёл в Братском районе

17 мая в посёлок Кежемский Братского района Иркутской области пришёл бурый медведь. Косолапый прошёлся рядом с придворными постройками и напал на домашний скот.

Медведь удалось задрать одного телёнка и сильно ранить второго. После чего зверь скрылся в ближайшем лесу.

- Сотрудники Братского межрайонного отдела службы по охране и использованию объектов животного мира выехали на указанный адрес, где обнаружили следы пребывания взрослой особи медведя. Опрошенная хозяйка подтвердила факт выхода животного к ею участку, - сообщили в пресс-службе охотнадзора Иркутской области.

Причинами участившихся выходов медведей к людям могут быть лесные пожары, дефицит корма, свалки и пр.

медведь

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