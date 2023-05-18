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В Иркутской области водитель погиб в горящей Toyota в страшном ДТП

В Иркутской области водитель погиб в горящей Toyota в страшном ДТП
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Столкнулись легковушка и «КамАЗ»

Утром, 18 мая, в Зиминском районе Иркутской области произошло страшное ДТП со смертельным исходом. На федеральной дороге «Сибирь» вблизи села Кимильтей столкнулись легковушка Toyota Fielder и большегруз «КамАЗ».

- По предварительной информации, водитель Toyota Fielder при совершении обгона не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с Камазом, который ехал во встречном направлении. В результате столкновения иномарка загорелась. 35-летний водитель погиб на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Большегрузный транспорт перевернулся. В нём, помимо водителя, находилась женщина-пассажирка – её доставили в больницу.

 
В настоящее время движение на участке дороги перекрыто. Дорожные полицейские организовали объезд через село Кимильтей.

На месте продолжают работать следственно-оперативная группа и Госавтоинспекция.
ДТП смерть

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