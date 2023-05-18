В Иркутской области водитель погиб в горящей Toyota в страшном ДТП







В настоящее время движение на участке дороги перекрыто. Дорожные полицейские организовали объезд через село Кимильтей.



На месте продолжают работать следственно-оперативная группа и Госавтоинспекция.



Утром, 18 мая, в Зиминском районе Иркутской области произошло страшное ДТП со смертельным исходом. На федеральной дороге «Сибирь» вблизи села Кимильтей столкнулись легковушка Toyota Fielder и большегруз «КамАЗ».- По предварительной информации, водитель Toyota Fielder при совершении обгона не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с Камазом, который ехал во встречном направлении. В результате столкновения иномарка загорелась. 35-летний водитель погиб на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Большегрузный транспорт перевернулся. В нём, помимо водителя, находилась женщина-пассажирка – её доставили в больницу.