Виновные устанавливаются
18 мая в селе Хомутово Иркутской области горела сухая трава на большой площади – 600 квадратных метров. Была угроза перехода огня на дома.
Пожарные получили сообщение о возгорании в девять часов вечера.
- На улице Загоскина в селе Хомутово горела сухая трава. Подразделение областной пожарной части 105 в течение получаса справилось с огнём, отстояв жилые дома и строения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Виновные лица устанавливаются.
Под Иркутском потушили горящую траву на площади 600 кв. метров
Происшествия, Фото:
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