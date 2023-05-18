Под Иркутском потушили горящую траву на площади 600 кв. метров

Происшествия, Фото: Сводка 38

Виновные устанавливаются



18 мая в селе Хомутово Иркутской области горела сухая трава на большой площади – 600 квадратных метров. Была угроза перехода огня на дома.



Пожарные получили сообщение о возгорании в девять часов вечера.



- На улице Загоскина в селе Хомутово горела сухая трава. Подразделение областной пожарной части 105 в течение получаса справилось с огнём, отстояв жилые дома и строения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



Виновные лица устанавливаются.



