Мотоциклом управлял 12-летний мальчик
Накануне, 17 мая, на севере Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали двое 12-летних мальчиков.
Всё случилось в посёлке Новый Уоян около 18 часов.
- 12-летний водитель мотоцикла «Минск», следуя по улице Добровольцев в посёлке Новый Уоян, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП сам подросток с ушибами и закрытой черепно-мозговой травмой и его 12-летний пассажир с тяжёлыми травмами головы госпитализированы в местную больницу, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Оба ребёнка были без мотошлемов.
Установлено, что мотоцикл принадлежит отцу юного водителя.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Кяхте пожилой водитель «Филдера» сбил двух 13-летних мальчиков.
В Бурятии ехавшие на мотоцикле дети пострадали в ДТП
Происшествия, Фото:
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