В Бурятии сборщика конопли отправили в колонию строгого режима

Суд учёл наличие рецидива



Ранее судимый житель Кабанского района Бурятии приговорён к лишению свободы за сбор и хранение конопли.



Житель села Береговая в сентябре 2022 года собрал в поле верхушки конопли (массой 52,7 гр) для личного употребления. Наркотическое средство он хранил у себя у дома, когда его обнаружили полицейские.



- Кабанский районный суд с учётом рецидива назначил виновному лишение свободы сроком 2 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Приговор вступил в законную силу.

