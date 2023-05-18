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В Бурятии сборщика конопли отправили в колонию строгого режима

В Бурятии сборщика конопли отправили в колонию строгого режима
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Суд учёл наличие рецидива

Ранее судимый житель Кабанского района Бурятии приговорён к лишению свободы за сбор и хранение конопли.

Житель села Береговая в сентябре 2022 года собрал в поле верхушки конопли (массой 52,7 гр) для личного употребления. Наркотическое средство он хранил у себя у дома, когда его обнаружили полицейские.

- Кабанский районный суд с учётом рецидива назначил виновному лишение свободы сроком 2 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Приговор вступил в законную силу.
конопля наркотики

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