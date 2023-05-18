15-летний обвиняемый предстанет перед судом
В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего жителя, который обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
По версии следствия, 12 марта в одном из населённых пунктов Забайкальского края обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Обвиняемый использовал беспомощное состояние знакомой, которая в силу возраста не могла осознавать характер преступных действий подростка.
Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
В Забайкалье подросток надругался над 10-летней знакомой
Происшествия, Фото:
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