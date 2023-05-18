Женщину оштрафовали за нанесение побоев
Жительница Заиграевского района Бурятии, побившая мужа пылесосом, предстала перед судом.
Инцидент произошёл 15 марта, когда супруги поссорились. Как рассказали в пресс-службе райсуда, женщина дважды ударила своего мужа ладонью по лицу, а затем схватила пылесос и «нанесла рукояткой два удара по спине».
Дело дошло до суда, на котором женщина свою вину признала и заявила, что раскаивается.
За побои она отделалась наказанием в виде административного штрафа в размере 5000 рублей Постановление вступило в законную силу.
Жительница Бурятии побила мужа пылесосом
Происшествия, Фото:
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