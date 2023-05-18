Жительница Бурятии побила мужа пылесосом

Женщину оштрафовали за нанесение побоев



Жительница Заиграевского района Бурятии, побившая мужа пылесосом, предстала перед судом.



Инцидент произошёл 15 марта, когда супруги поссорились. Как рассказали в пресс-службе райсуда, женщина дважды ударила своего мужа ладонью по лицу, а затем схватила пылесос и «нанесла рукояткой два удара по спине».



Дело дошло до суда, на котором женщина свою вину признала и заявила, что раскаивается.



За побои она отделалась наказанием в виде административного штрафа в размере 5000 рублей Постановление вступило в законную силу.

