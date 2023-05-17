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В Бурятии пьяного лихача на «Жигулях» остановили выстрелами

В Бурятии пьяного лихача на «Жигулях» остановили выстрелами
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Погоню запечатлели на видео

Вечером 14 мая в Селенгинском районе Бурятии экипаж ДПС подал сигнал об остановке водителю «ВАЗ 2106». Однако водитель требование проигнорировал и продолжил движение. За ним началась погоня.

В ходе преследования на берегу озера Гусиное автоинспекторы приняли решение о применении табельного оружия для остановки машины.

- После предупредительного выстрела сотрудники полиции произвели серию прицельных выстрелов по скатам колёс. В результате применения огнестрельного оружия находящиеся в салоне пассажиры, в том числе 17-летний подросток, не пострадали, - сообщили в МВД по Бурятии.

 
За рулём «Жигулей» сидел 27-летний молодой человек, не имеющий водительских прав. Его освидетельствовали на опьянение: алкотестер показал результат 0,99 мг/л. В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях.

Автомобиль изъят и помещён на специализированную штрафстоянку.

Сейчас в МВД проводится проверка по поводу применения табельного оружия. Предварительно установлено, что действия полицейских были правомерны. 
ГИБДД водители алкогольное опьянение

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