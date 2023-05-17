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В Бурятии произошло убийство в соцучреждении

В Бурятии произошло убийство в соцучреждении
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Убийцей оказался пожилой постоялец

16 мая в комнате социального учреждения в городе Закаменск обнаружили тело 60-летнего мужчины, сообщило следственное управление СК России по Бурятии.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Уже известно, кто его совершил – это 74-летний ранее судимый пенсионер, который жил там же. На допросе он дал признательные показания.

- По данным следствия, поздно вечером 16 мая живущие в одной комнате мужчины распивали спиртные напитки. Позднее на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора, в ходе которой пожилой мужчина схватил нож и нанёс им множественные удары потерпевшему в грудную клетку. От полученных повреждений мужчина скончался, - сообщили в следственном управлении.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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