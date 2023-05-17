В Бурятии один дровосек случайно убил другого

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Он пытался спасти жертву, но не успел



Житель Еравнинского района Бурятии отделался исправительными работами за причинение смерти по неосторожности.



Трагедия произошла в ноябре 2022 года в лесу вблизи села Телемба. Двое приятелей приехали туда, чтобы нарубить деревья на дрова. Однако во время работы выпили, повздорили и затеяли драку.



Защищаясь, мужчина уронил приятеля на землю и надавил коленом ему на грудную клетку. Он удерживал ногу до тех пор, пока друг не перестал сопротивляться.



Однако вскоре лежавший на земле потерял сознание.



Не желая ему смерти, мужчина тут же повёз его домой на грузовике. Но в пути раненый скончался от механической асфиксии, развившейся в результате сдавления органов.



На суде потерпевшая сторона не настаивала на строгом наказании.



- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также с него взысканы расходы, затраченные на погребение потерпевшего, и компенсация морального вреда в пользу потерпевшей. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Еравнинского районного суда.

