17 мая

16 мая

Популярное

В Бурятии один дровосек случайно убил другого

В Бурятии один дровосек случайно убил другого
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Он пытался спасти жертву, но не успел

Житель Еравнинского района Бурятии отделался исправительными работами за причинение смерти по неосторожности.

Трагедия произошла в ноябре 2022 года в лесу вблизи села Телемба. Двое приятелей приехали туда, чтобы нарубить деревья на дрова. Однако во время работы выпили, повздорили и затеяли драку.

Защищаясь, мужчина уронил приятеля на землю и надавил коленом ему на грудную клетку. Он удерживал ногу до тех пор, пока друг не перестал сопротивляться.

Однако вскоре лежавший на земле потерял сознание.

Не желая ему смерти, мужчина тут же повёз его домой на грузовике. Но в пути раненый скончался от механической асфиксии, развившейся в результате сдавления органов.

На суде потерпевшая сторона не настаивала на строгом наказании.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также с него взысканы расходы, затраченные на погребение потерпевшего, и компенсация морального вреда в пользу потерпевшей. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Еравнинского районного суда. 
причинение смерти по неосторожности

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии произошло убийство в соцучреждении
В Бурятии произошло убийство в соцучреждении
Происшествия, 17.05.2023
Убийцей оказался пожилой постоялец
В Бурятии один дровосек случайно убил другого
В Бурятии один дровосек случайно убил другого
Происшествия, 17.05.2023
Он пытался спасти жертву, но не успел
Улан-удэнец украл у восьмиклассницы телефон за 60 тысяч
Улан-удэнец украл у восьмиклассницы телефон за 60 тысяч
Происшествия, 17.05.2023
Смартфон вор продал фактически за бесценок
В Иркутской области будут судить ревнивца, застрелившего жену в бане
В Иркутской области будут судить ревнивца, застрелившего жену в бане
Происшествия, 17.05.2023
После убийства мужчина пытался свести счёты с жизнью
В Улан-Удэ тушат пожар, который видно из разных точек города
В Улан-Удэ тушат пожар, который видно из разных точек города
Происшествия, 17.05.2023
Оказалось, что пожар произошёл на Трактовой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^