Улан-удэнец украл у восьмиклассницы телефон за 60 тысяч

Смартфон вор продал фактически за бесценок



12 мая в полицию Октябрьского района поступило сообщение от 44-летнего улан-удэнца. Мужчина рассказал полицейским, что у его дочери, ученицы восьмого класса украли дорогой смартфон. Ущерб мужчина оценил в 60 тысяч рублей.



Полицейские раскрыли кражу. Вором оказался 26-летний ранее неоднократно судимый за карманные кражи улан-удэнец.



- Полицейским задержанный рассказал, что возле магазина увидел группу подростков. У девочки из кармана рюкзака торчал смартфон и он, проходя мимо, незаметно совершил кражу. Похищенное злоумышленник сбыл за 2,5 тысячи рублей, которые потратил, - сообщили в МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Сотовый телефон изъят и возвращён восьмикласснице. Отец девочки поблагодарил сотрудников полиции за оперативность, а школьница пообещала впредь внимательнее относиться к своему имуществу.







