Смартфон вор продал фактически за бесценок
12 мая в полицию Октябрьского района поступило сообщение от 44-летнего улан-удэнца. Мужчина рассказал полицейским, что у его дочери, ученицы восьмого класса украли дорогой смартфон. Ущерб мужчина оценил в 60 тысяч рублей.
Полицейские раскрыли кражу. Вором оказался 26-летний ранее неоднократно судимый за карманные кражи улан-удэнец.
- Полицейским задержанный рассказал, что возле магазина увидел группу подростков. У девочки из кармана рюкзака торчал смартфон и он, проходя мимо, незаметно совершил кражу. Похищенное злоумышленник сбыл за 2,5 тысячи рублей, которые потратил, - сообщили в МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Сотовый телефон изъят и возвращён восьмикласснице. Отец девочки поблагодарил сотрудников полиции за оперативность, а школьница пообещала впредь внимательнее относиться к своему имуществу.
Улан-удэнец украл у восьмиклассницы телефон за 60 тысяч
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