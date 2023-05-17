17 мая

16 мая

Популярное

Улан-удэнец украл у восьмиклассницы телефон за 60 тысяч

Улан-удэнец украл у восьмиклассницы телефон за 60 тысяч
Происшествия, 
Смартфон вор продал фактически за бесценок

12 мая в полицию Октябрьского района поступило сообщение от 44-летнего улан-удэнца. Мужчина рассказал полицейским, что у его дочери, ученицы восьмого класса украли дорогой смартфон. Ущерб мужчина оценил в 60 тысяч рублей.

Полицейские раскрыли кражу. Вором оказался 26-летний ранее неоднократно судимый за карманные кражи улан-удэнец.

- Полицейским задержанный рассказал, что возле магазина увидел группу подростков. У девочки из кармана рюкзака торчал смартфон и он, проходя мимо, незаметно совершил кражу. Похищенное злоумышленник сбыл за 2,5 тысячи рублей, которые потратил, - сообщили в МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Сотовый телефон изъят и возвращён восьмикласснице. Отец девочки поблагодарил сотрудников полиции за оперативность, а школьница пообещала впредь внимательнее относиться к своему имуществу.



кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнец украл у восьмиклассницы телефон за 60 тысяч
Улан-удэнец украл у восьмиклассницы телефон за 60 тысяч
Происшествия, 17.05.2023
Смартфон вор продал фактически за бесценок
В Иркутской области будут судить ревнивца, застрелившего жену в бане
В Иркутской области будут судить ревнивца, застрелившего жену в бане
Происшествия, 17.05.2023
После убийства мужчина пытался свести счёты с жизнью
В Улан-Удэ тушат пожар, который видно из разных точек города
В Улан-Удэ тушат пожар, который видно из разных точек города
Происшествия, 17.05.2023
Оказалось, что пожар произошёл на Трактовой
В Бурятии неизвестные спилили восемь опор ЛЭП
В Бурятии неизвестные спилили восемь опор ЛЭП
Происшествия, 17.05.2023
Воров не испугало даже то, что линия находилась под напряжением

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^