Густой чёрный дым шёл от горящего мусора
В Улан-Удэ потушили пожар на улице Трактовая, чёрный дым от которого видели сегодня многие горожане. Изначально предполагалось, что горит утеплитель от труб. Однако, как оказалось, горел мусор.
- На момент прибытия первого подразделения было установлено, что горит мусор на площади 10 квадратных метров. Загорание было оперативно ликвидировано, - прокомментировал начальник дежурной смены службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Бурятии Вячеслав Калмынин.
На месте пожара работает дознаватель МЧС.
В Улан-Удэ потушили пожар, от которого поднялся огромный столб дыма
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