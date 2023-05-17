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В центре Иркутска обнаружили труп собаки с отрубленными лапами

В центре Иркутска обнаружили труп собаки с отрубленными лапами
Происшествия, 
Полиция начала проверку

Накануне в полицию Иркутска обратилась местная жительница, которая обнаружила труп собаки в центре города. Животное сильно изувечили, отрубив конечности и выпустив кишки.

Полицейские проводят проверку по факту происшествия.

- Сообщение зарегистрировано в установленном порядке. По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Подробности инцидента рассказала на своей странице сотрудница приюта для животных «К-9». У убитой живодёрами собаки был куратор из числа волонтёров, который уже искал ей новый дом.

 - Милейшая Пики жила в центре Иркутска на улице Грязнова. Она была собакой добрейшей души и мамой двухмесячных малышей. У Пики был куратор, которая кормила собачку и пристраивала её щенков. Собачка была стерилизована. Но Пики не дожила до теплого лета… — говорится в публикации волонтёра.

Очевидцев произошедшего просят позвонить в дежурную часть полиции отдела полиции №5 по телефонам: +7 (3952) 21‒69‒40, +7 (3952) 24‒24‒66.
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