17 мая

16 мая

Популярное

В Улан-Удэ тушат пожар, который видно из разных точек города

В Улан-Удэ тушат пожар, который видно из разных точек города
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Оказалось, что пожар произошёл на Трактовой

Сегодня в первой половине дня многие улан-удэнцы увидели столб густого чёрного дыма. О пожаре сообщают горожане стали сообщать из разных точек города около 11 часов.

«Что горит», «Какой-то крупный пожар произошёл», - писали улан-удэнцы соцсетях.

В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что пожар произошёл на улице Трактовая. По предварительной информации, здесь загорелся утеплитель от труб.

Возгорание уже локализовали, отметили в ведомстве, идёт его дотушивание.


пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ тушат пожар, который видно из разных точек города
В Улан-Удэ тушат пожар, который видно из разных точек города
Происшествия, 17.05.2023
Оказалось, что пожар произошёл на Трактовой
В Бурятии неизвестные спилили восемь опор ЛЭП
В Бурятии неизвестные спилили восемь опор ЛЭП
Происшествия, 17.05.2023
Воров не испугало даже то, что линия находилась под напряжением
Житель Бурятии убил свою тётю
Житель Бурятии убил свою тётю
Происшествия, 16.05.2023
Женщина погибла в гостях у родственников
В Иркутской области директора стройфирмы осудили за аферу с мусором
В Иркутской области директора стройфирмы осудили за аферу с мусором
Происшествия, 16.05.2023
Застройщик хотел нажиться на строительном мусоре, который он сам же разбросал
Забайкалец сжёг дом бывшей возлюбленной
Забайкалец сжёг дом бывшей возлюбленной
Происшествия, 16.05.2023
Мужчина пробрался во двор ночью

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^