В Улан-Удэ тушат пожар, который видно из разных точек города

Оказалось, что пожар произошёл на Трактовой



Сегодня в первой половине дня многие улан-удэнцы увидели столб густого чёрного дыма. О пожаре сообщают горожане стали сообщать из разных точек города около 11 часов.



«Что горит», «Какой-то крупный пожар произошёл», - писали улан-удэнцы соцсетях.



В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что пожар произошёл на улице Трактовая. По предварительной информации, здесь загорелся утеплитель от труб.



Возгорание уже локализовали, отметили в ведомстве, идёт его дотушивание.





