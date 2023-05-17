Оказалось, что пожар произошёл на Трактовой
Сегодня в первой половине дня многие улан-удэнцы увидели столб густого чёрного дыма. О пожаре сообщают горожане стали сообщать из разных точек города около 11 часов.
«Что горит», «Какой-то крупный пожар произошёл», - писали улан-удэнцы соцсетях.
В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что пожар произошёл на улице Трактовая. По предварительной информации, здесь загорелся утеплитель от труб.
Возгорание уже локализовали, отметили в ведомстве, идёт его дотушивание.
В Улан-Удэ тушат пожар, который видно из разных точек города
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Оказалось, что пожар произошёл на Трактовой
Территория была оцеплена
Его уже перевели из реанимации
Мужчина признан виновным в мелком хулиганстве
Сегодня в республике тушат два лесных пожара
Спровоцировавший аварию водитель с места скрылся
В селе Баляга огонь уничтожил восемь домов
Воров не испугало даже то, что линия находилась под напряжением
Вором оказался бывший работник
Там обрушилась электроопора
Ещё один ребёнок серьёзно пострадал
Женщина погибла в гостях у родственников
Полицейские задержали лихача в ходе погони
Застройщик хотел нажиться на строительном мусоре, который он сам же разбросал
Мужчина пробрался во двор ночью