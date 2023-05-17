В Улан-Удэ взрывотехники выезжали в парк «Юбилейный»

В Улан-Удэ взрывотехники Росгвардии выезжали в парк «Юбилейный» на осмотр бесхозного портфеля.
- Вчера вечером поступило сообщение о том, что на скамейке в парке на улице Жердева лежит бесхозный портфель. Экстренные службы незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Сотрудники группы разминирования ОМОН внутри забытого портфеля обнаружили только личные вещи и документы. Их передали полицейским для дальнейшего поиска собственника.
Управление Росгвардии обратилось к жителям Бурятии с просьбой не оставлять личные вещи без присмотра. «Тем самым вы обезопасите себя от возможной пропажи вещей и исключите отвлечение сил и средств оперативных служб», - подчеркнули в ведомстве.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце апреля взрывотехники выезжали в микрорайон Аршан для обследования снаряда. Его в свой частный дом принёс местный житель.