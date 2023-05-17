17 мая

16 мая

Популярное

Жителя Забайкалья оштрафовали за закрашивание камеры фиксации нарушений ПДД

Жителя Забайкалья оштрафовали за закрашивание камеры фиксации нарушений ПДД
Происшествия, 
Мужчина признан виновным в мелком хулиганстве

Читинский районный суд оштрафовал за мелкое хулиганство жителя посёлка Атамановка, который закрасил линзу на камере фиксации нарушений ПДД возле остановки общественного транспорта.

Инцидент произошёл 3 апреля.

- Житель посёлка Атамановка в присутствии водителей, демонстрируя явное неуважение к обществу, закрасил линзу видеокамеры комплекса фотофиксации правил нарушения ПДД, чем вывел её из строя. В судебном заседании гражданин М. вину признал, в содеянном раскаялся. Свои действия объяснил тем, что в результате видеофиксации данной камерой нарушений им ПДД он неоднократно был привлечён к административной ответственности, ему было назначено несколько штрафов, - сообщили в пресс-службе суда.

Автомобилист получил штраф по части 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Сумма назначенного штрафа не уточняется. Отметим, согласно КоАП, штраф за такое деяние составляет от 500 до 1 тысячи рублей.


мелкое хулиганство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ тушат пожар, который видно из разных точек города
В Улан-Удэ тушат пожар, который видно из разных точек города
Происшествия, 17.05.2023
Оказалось, что пожар произошёл на Трактовой
В Бурятии неизвестные спилили восемь опор ЛЭП
В Бурятии неизвестные спилили восемь опор ЛЭП
Происшествия, 17.05.2023
Воров не испугало даже то, что линия находилась под напряжением
Житель Бурятии убил свою тётю
Житель Бурятии убил свою тётю
Происшествия, 16.05.2023
Женщина погибла в гостях у родственников
В Иркутской области директора стройфирмы осудили за аферу с мусором
В Иркутской области директора стройфирмы осудили за аферу с мусором
Происшествия, 16.05.2023
Застройщик хотел нажиться на строительном мусоре, который он сам же разбросал
Забайкалец сжёг дом бывшей возлюбленной
Забайкалец сжёг дом бывшей возлюбленной
Происшествия, 16.05.2023
Мужчина пробрался во двор ночью

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^