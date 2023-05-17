Мужчина признан виновным в мелком хулиганстве
Читинский районный суд оштрафовал за мелкое хулиганство жителя посёлка Атамановка, который закрасил линзу на камере фиксации нарушений ПДД возле остановки общественного транспорта.
Инцидент произошёл 3 апреля.
- Житель посёлка Атамановка в присутствии водителей, демонстрируя явное неуважение к обществу, закрасил линзу видеокамеры комплекса фотофиксации правил нарушения ПДД, чем вывел её из строя. В судебном заседании гражданин М. вину признал, в содеянном раскаялся. Свои действия объяснил тем, что в результате видеофиксации данной камерой нарушений им ПДД он неоднократно был привлечён к административной ответственности, ему было назначено несколько штрафов, - сообщили в пресс-службе суда.
Автомобилист получил штраф по части 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Сумма назначенного штрафа не уточняется. Отметим, согласно КоАП, штраф за такое деяние составляет от 500 до 1 тысячи рублей.
Жителя Забайкалья оштрафовали за закрашивание камеры фиксации нарушений ПДД
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