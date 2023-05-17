Девятилетний мальчик из Бурятии, отравившийся лекарствами, пришёл в себя

Его уже перевели из реанимации









Вскоре после произошедшего к ситуации подключилось Минсоцзащиты РБ. В ведомстве сообщили, что после отравления ребёнок находился в тяжелом, но стабильном состоянии. Он был под медицинским наблюдением. По предварительной информации, мальчик нашёл лекарства по пути из школы в одном из заброшенных зданий в селе Баргузин.





- Инспекторы по делам несовершеннолетних районного отдела полиции проводят проверку и устанавливают причины и обстоятельства происшествия. После будет принято процессуальное решение, – рассказали ранее «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.



