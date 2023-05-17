Прокуратура завершила проверку по факту крупного пожара в Забайкалье





Прокуратура внесла в администрацию села Баляга представление об устранении нарушений и возбудила в отношении и.о. главы поселения дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».



Проверкой установлено, что собственник земельного участка, где возник пожар, не очистил его от сухой травы и мусора. В работе комбината «Рассвет» также выявлены нарушения пожарной безопасности и эксплуатации энергопотребляющих установок.



В итоге в отношении владельцев земельного участка и директора «Рассвета» возбудили административные дела.



Ранее были также возбуждены уголовные дела по статьям «Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности» и «Халатность». Расследование по ним продолжается.



- По инициативе прокуратуры 32 пострадавшим выделена материальная помощь в размере 10 тысяч рублей каждому за счёт средств резервного фонда Петровск-Забайкальского района. Также из регионального бюджета 26 пострадавшим произведены выплаты за полную и частичную утрату имущества первой необходимости по 50 тысяч и 100 тысяч рублей, соответственно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

