Прокуратура завершила проверку по факту крупного пожара в Забайкалье

Прокуратура Забайкальского края сообщила о результатах проверки по факту крупного пожара, произошедшего в селе Баляга 25 апреля.
- Установлено, что пожар возник на территории земельного участка, принадлежащего физическому лицу, на котором также расположен мебельный комбинат «Рассвет». Из-за сильного ветра огонь распространился за пределы комбината, в том числе на жилые дома и хозяйственные постройки. В числе прочего пожаром уничтожено восемь жилых домов. Территория села не была очищена от горючих отходов, сухой травы, надлежащее обустройство противопожарной минерализованной полосы не организовано, - говорится в сообщении надзорного органа.
Прокуратура внесла в администрацию села Баляга представление об устранении нарушений и возбудила в отношении и.о. главы поселения дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».
Проверкой установлено, что собственник земельного участка, где возник пожар, не очистил его от сухой травы и мусора. В работе комбината «Рассвет» также выявлены нарушения пожарной безопасности и эксплуатации энергопотребляющих установок.
В итоге в отношении владельцев земельного участка и директора «Рассвета» возбудили административные дела.
Ранее были также возбуждены уголовные дела по статьям «Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности» и «Халатность». Расследование по ним продолжается.
- По инициативе прокуратуры 32 пострадавшим выделена материальная помощь в размере 10 тысяч рублей каждому за счёт средств резервного фонда Петровск-Забайкальского района. Также из регионального бюджета 26 пострадавшим произведены выплаты за полную и частичную утрату имущества первой необходимости по 50 тысяч и 100 тысяч рублей, соответственно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Проверкой установлено, что собственник земельного участка, где возник пожар, не очистил его от сухой травы и мусора. В работе комбината «Рассвет» также выявлены нарушения пожарной безопасности и эксплуатации энергопотребляющих установок.
В итоге в отношении владельцев земельного участка и директора «Рассвета» возбудили административные дела.
Ранее были также возбуждены уголовные дела по статьям «Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности» и «Халатность». Расследование по ним продолжается.
- По инициативе прокуратуры 32 пострадавшим выделена материальная помощь в размере 10 тысяч рублей каждому за счёт средств резервного фонда Петровск-Забайкальского района. Также из регионального бюджета 26 пострадавшим произведены выплаты за полную и частичную утрату имущества первой необходимости по 50 тысяч и 100 тысяч рублей, соответственно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.