Вором оказался бывший работник
В Улан-Удэ вечером сработала кнопка тревожной сигнализации, установленная в одной из гостиниц Октябрьского района. На место прибыли росгвардейцы; им управляющий сообщил им о краже.
По камерам системы видеонаблюдения охранники гостиницы заметили, что в подвал с торца здания проник посторонний мужчина. Спустя некоторое время незнакомец вышел оттуда с умывальной раковиной, а потом вернулся и вынес пьедестал для нее.
Сотрудники вневедомственной охраны вместе со службой безопасности задержали вора.
Мужчина рассказал, что ранее он работал в гостинице, но был уволен за недобросовестное отношение к работе. Зная, что в подвале хранятся демонтированные раковины, бывший работник решил стащить одну для личного пользования.
- Задержанный, 42-летний улан-удэнец, был доставлен в полицию. Украденная раковина с пьедесталом, стоимостью пять тысяч рублей, была возвращена владельцу. По факту попытки кражи возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Улан-удэнец украл из гостиницы раковину и пьедестал для неё
Происшествия, Фото:
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