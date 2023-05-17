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Улан-удэнец украл из гостиницы раковину и пьедестал для неё

Улан-удэнец украл из гостиницы раковину и пьедестал для неё
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Вором оказался бывший работник

В Улан-Удэ вечером сработала кнопка тревожной сигнализации, установленная в одной из гостиниц Октябрьского района. На место прибыли росгвардейцы; им управляющий сообщил им о краже.

По камерам системы видеонаблюдения охранники гостиницы заметили, что в подвал с торца здания проник посторонний мужчина. Спустя некоторое время незнакомец вышел оттуда с умывальной раковиной, а потом вернулся и вынес пьедестал для нее.

Сотрудники вневедомственной охраны вместе со службой безопасности задержали вора.

Мужчина рассказал, что ранее он работал в гостинице, но был уволен за недобросовестное отношение к работе. Зная, что в подвале хранятся демонтированные раковины, бывший работник решил стащить одну для личного пользования.

- Задержанный, 42-летний улан-удэнец, был доставлен в полицию. Украденная раковина с пьедесталом, стоимостью пять тысяч рублей, была возвращена владельцу. По факту попытки кражи возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии. 
кража Росгвардия

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