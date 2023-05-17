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В Улан-Удэ по «горячим следам» нашли 62-летнего дезориентированного мужчину

В Улан-Удэ по «горячим следам» нашли 62-летнего дезориентированного мужчину
Происшествия,  Фото:vk.com/lizaalert_buryatiya
Его случайно увидел на остановке водитель автобуса

В минувший понедельник, 15 мая, в столице Бурятии бесследно исчез 62-летний местный житель. Сообщение об этом поступило в 14:09 на горячую линию добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Мужчина, который ушёл из дома, нуждался в медицинской помощи и потому самостоятельно он бы не вернулся.

Волонтёры уточнили обстоятельства произошедшего. В СМИ и соцсетях разместили ориентировку. Добровольцы узнали, что в десять утра того же дня пропавшего видели в районе больницы скорой медицинской помощи. А в 16:00 появилась информация, что мужчина находится в сотых кварталах.

Все поступившие сведения передали полиции и родственникам улан-удэнца, которые тоже активно участвовали в поисках и тут же переместились в 100-е микрорайоны. В 19:11 стало известно, что мужчина сел в микроавтобус № 40, который увёз его из 112-го квартала в сторону города.

Выйти он мог абсолютно на любой остановке – и это усложняло поиски. Добровольцев тем временем становилось всё больше. Они приступили к выполнению задач, поставленных инфоргом.

Близкие пропавшего отправились по маршруту 40-го автобуса, и тут один из водителей сообщил, что в районе остановки «Плодово-Ягодная станция» сидит человек. Один из экипажей «ЛизаАлерт» как раз был поблизости. Увидев мужчину, волонтёры  отправили снимок инфоргам, и близкие подтвердили, что это их родственник.

- С помощью неравнодушных людей мы буквально по «горячим» следам нашли дезориентированного человека, – рассказали в отряде и поблагодарили за помощь очевидцев, водителей маршрутов № 1, 40, 70 и 71 и всех, кто распространял ориентировку. 

пропавшие без вести волонтеры

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