В Бурятии более 200 человек остались без света из-за пожара

Там обрушилась электроопора



Вечером 16 мая на острове Конный в прибайкальском селе Покровка произошёл пожар. Там загорелись кустарники, сообщается в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».



Огонь повредил две опоры ЛЭП. Одна из них обрушилась. В итоге 253 местных жителя, включая 44 ребёнка, остались без света. «Сотрудники РЭС обесточили село», – уточнили в «Прибайкалье-инфо.24/7».



Подъезда к острову нет. Известно, что пламя не угрожало жилым домам. Восстановительные работы продолжатся в среду, 17 мая.