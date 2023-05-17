В Бурятии более 200 человек остались без света из-за пожара

Там обрушилась электроопора
Вечером 16 мая на острове Конный в прибайкальском селе Покровка произошёл пожар. Там загорелись кустарники, сообщается в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
Огонь повредил две опоры ЛЭП. Одна из них обрушилась. В итоге 253 местных жителя, включая 44 ребёнка, остались без света. «Сотрудники РЭС обесточили село», – уточнили в «Прибайкалье-инфо.24/7».
Подъезда к острову нет. Известно, что пламя не угрожало жилым домам. Восстановительные работы продолжатся в среду, 17 мая.
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Происшествия, Фото:
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