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В Забайкалье рыбак спалил более двух гектаров леса

В Забайкалье рыбак спалил более двух гектаров леса
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Мужчина не до конца потушил разведённый костёр

В Акшинском районе Забайкальского края горел лес на площади 2,5 га вблизи реки Онон. К ликвидации лесного пожара были привлечены 37 человек и шесть единиц техники.

Виновником оказался рыбак, который не до конца потушил разведённый костёр.

- Забайкалец во время рыбалки на реке Онон развёл костёр, а собравшись домой не засыпал землёй и не залил огонь водой до полного прекращения тления. В результате ветер перекинул пламя на сухую траву, листья и деревья, от которых началось распространение пожара по лесу, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Проводится оценка ущерба, по результатам которой будет принято решение об установлении административной или уголовной ответственности в отношении виновного.

Помимо этого, поджигатель возместит затраты, понесённые на тушение данного лесного пожара.

Почти год назад в Акшинском районе уже происходило подобное происшествие. 19 мая 2022 года пожар от непотушенного рыбаком костра уничтожил более пяти тысяч гектаров леса.

Виновному 30-летнему жителю села Нарасун назначили наказание в виде 360 часов обязательных работ, а также возмещение материального ущерба Министерству природных ресурсов Забайкальского края в размере 5 миллионов 758 тысяч рублей.

Забайкальский край лесные пожары

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