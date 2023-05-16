Мужчина не до конца потушил разведённый костёр
В Акшинском районе Забайкальского края горел лес на площади 2,5 га вблизи реки Онон. К ликвидации лесного пожара были привлечены 37 человек и шесть единиц техники.
Виновником оказался рыбак, который не до конца потушил разведённый костёр.
- Забайкалец во время рыбалки на реке Онон развёл костёр, а собравшись домой не засыпал землёй и не залил огонь водой до полного прекращения тления. В результате ветер перекинул пламя на сухую траву, листья и деревья, от которых началось распространение пожара по лесу, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
Проводится оценка ущерба, по результатам которой будет принято решение об установлении административной или уголовной ответственности в отношении виновного.
Помимо этого, поджигатель возместит затраты, понесённые на тушение данного лесного пожара.
Почти год назад в Акшинском районе уже происходило подобное происшествие. 19 мая 2022 года пожар от непотушенного рыбаком костра уничтожил более пяти тысяч гектаров леса.
Виновному 30-летнему жителю села Нарасун назначили наказание в виде 360 часов обязательных работ, а также возмещение материального ущерба Министерству природных ресурсов Забайкальского края в размере 5 миллионов 758 тысяч рублей.
В Забайкалье рыбак спалил более двух гектаров леса
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пожар произошёл на улице Терешковой
На угнанном авто они попали в ДТП
Мошенники обещали мужчине разбогатеть на инвестициях
Машину продали вскоре после задержания нарушительницы
Мужчина не до конца потушил разведённый костёр
Это случилось несмотря на погашенный долг
Экспортировано лесоматериалов на сумму свыше 5 млн рублей
Оружие с патронами хранилось под подом на веранде
Россиянам рассказали о новейших схемах мошенничества
Полицейские проводят проверку
За это 19-летнего парня отправили в колонию
Мужчина до смерти избил оппонента по голове
Они промокли и замёрзли
Девочек доставили в больницу
Сантехник погиб, упав с крыши многоквартирного дома