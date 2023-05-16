Машину продали вскоре после задержания нарушительницы
В сентябре 2021 года жительница Кабанского района Бурятии признана виновной в совершении административного правонарушения за пьяную езду. Ей назначили штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишили водительских прав на полтора года.
В марте 2023 года женщину вновь задержали сотрудники ДПС за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
На этот раз женщина признана виновной уже по статье Уголовного кодекса по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, и ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 260 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.
Автомобиль, на котором женщина совершила преступление, совместно нажитое имущество её и супруга. Через два дня после задержания жены, мужчина продал автомобиль.
Суд пришёл к выводу, что конфисковать этот автомобиль невозможно. В связи с чем посчитал необходимым конфисковать денежную сумму, которая соответствует стоимости автомобиля, то есть 100 000 рублей, взыскав её с нарушительницы.
Также с женщины взысканы процессуальные издержки, связанные с вознаграждением адвоката, в размере 10 218 рублей.
Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Кабанского районного суда.
В Бурятии любительница пьяной езды вернёт сумму проданного автомобиля
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пожар произошёл на улице Терешковой
На угнанном авто они попали в ДТП
Мошенники обещали мужчине разбогатеть на инвестициях
Машину продали вскоре после задержания нарушительницы
Мужчина не до конца потушил разведённый костёр
Это случилось несмотря на погашенный долг
Экспортировано лесоматериалов на сумму свыше 5 млн рублей
Оружие с патронами хранилось под подом на веранде
Россиянам рассказали о новейших схемах мошенничества
Полицейские проводят проверку
За это 19-летнего парня отправили в колонию
Мужчина до смерти избил оппонента по голове
Они промокли и замёрзли
Девочек доставили в больницу
Сантехник погиб, упав с крыши многоквартирного дома