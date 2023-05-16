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В Бурятии любительница пьяной езды вернёт сумму проданного автомобиля

В Бурятии любительница пьяной езды вернёт сумму проданного автомобиля
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Машину продали вскоре после задержания нарушительницы 

В сентябре 2021 года жительница Кабанского района Бурятии признана виновной в совершении административного правонарушения за пьяную езду. Ей назначили штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишили водительских прав на полтора года.

В марте 2023 года женщину вновь задержали сотрудники ДПС за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

На этот раз женщина признана виновной уже по статье Уголовного кодекса по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, и ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 260 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Автомобиль, на котором женщина совершила преступление, совместно нажитое имущество её и супруга. Через два дня после задержания жены, мужчина продал автомобиль.

Суд пришёл к выводу, что конфисковать этот автомобиль невозможно. В связи с чем посчитал необходимым конфисковать денежную сумму, которая соответствует стоимости автомобиля, то есть 100 000 рублей, взыскав её с нарушительницы.

Также с женщины взысканы процессуальные издержки, связанные с вознаграждением адвоката, в размере 10 218 рублей.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Кабанского районного суда.

автомобили ПДД

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