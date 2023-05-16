Это случилось несмотря на погашенный долг
С жительницы Заиграевского района Бурятии незаконно взыскали исполнительский сбор в размере одной тысячи рублей. Женщина, являвшаяся должником по исполнительному производству, выплатила задолженность в полном объёме в день его возбуждения.
Кроме того, счета заявителя были необоснованно арестованы в течение месяца. С этой проблемой женщина обратилась в прокуратуру.
Начальник районного отдела службы судебных приставов получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого денежные средства возвращены, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
У жительницы Бурятии незаконно арестовали счета
Происшествия, Фото:
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