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У жительницы Бурятии незаконно арестовали счета

У жительницы Бурятии незаконно арестовали счета
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Это случилось несмотря на погашенный долг

С жительницы Заиграевского района Бурятии незаконно взыскали исполнительский сбор в размере одной тысячи рублей. Женщина, являвшаяся должником по исполнительному производству, выплатила задолженность в полном объёме в день его возбуждения.

Кроме того, счета заявителя были необоснованно арестованы в течение месяца. С этой проблемой женщина обратилась в прокуратуру.

Начальник районного отдела службы судебных приставов получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого денежные средства возвращены, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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