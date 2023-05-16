У жительницы Бурятии незаконно арестовали счета

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Это случилось несмотря на погашенный долг



С жительницы Заиграевского района Бурятии незаконно взыскали исполнительский сбор в размере одной тысячи рублей. Женщина, являвшаяся должником по исполнительному производству, выплатила задолженность в полном объёме в день его возбуждения.



Кроме того, счета заявителя были необоснованно арестованы в течение месяца. С этой проблемой женщина обратилась в прокуратуру.



Начальник районного отдела службы судебных приставов получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого денежные средства возвращены, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

