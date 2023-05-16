В Иркутске осудили бизнесменов за контрабанду леса

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Экспортировано лесоматериалов на сумму свыше 5 млн рублей



В Иркутске генеральный директор лесопромышленного предприятия и его коммерческий директор признаны виновными по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины», ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов».



Судом установлено, что в 2016-2017 годы подсудимые и иностранный гражданин, в отношении которого выделено уголовное дело, занимались скупкой незаконно заготовленной древесины, её переработкой и последующей реализацией иностранным компаниям. Оформление внешнеэкономических контрактов осуществлялось с использованием фиктивных документов.



В результате через таможенную границу ЕАЭС незаконно экспортировано более трёх тысяч кубических метров лесоматериалов стоимостью свыше 5,3 млн рублей.



Генеральному директору предприятия назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима со штрафом 200 тысяч рублей, коммерческому директору предприятия – в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



