Экспортировано лесоматериалов на сумму свыше 5 млн рублей
В Иркутске генеральный директор лесопромышленного предприятия и его коммерческий директор признаны виновными по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины», ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов».
Судом установлено, что в 2016-2017 годы подсудимые и иностранный гражданин, в отношении которого выделено уголовное дело, занимались скупкой незаконно заготовленной древесины, её переработкой и последующей реализацией иностранным компаниям. Оформление внешнеэкономических контрактов осуществлялось с использованием фиктивных документов.
В результате через таможенную границу ЕАЭС незаконно экспортировано более трёх тысяч кубических метров лесоматериалов стоимостью свыше 5,3 млн рублей.
Генеральному директору предприятия назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима со штрафом 200 тысяч рублей, коммерческому директору предприятия – в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Иркутске осудили бизнесменов за контрабанду леса
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Россиянам рассказали о новейших схемах мошенничества
Полицейские проводят проверку
За это 19-летнего парня отправили в колонию
Мужчина до смерти избил оппонента по голове
Они промокли и замёрзли
Девочек доставили в больницу
Сантехник погиб, упав с крыши многоквартирного дома
Водитель был в состоянии наркотического опьянения
Возгорание ликвидировали оперативно
Пешеход шёл по проезжей части
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего
Новый приятель стащил гаджет
Нарушение обнаружили в Закаменском районе
Трамваи простаивали час
Оба возгорания произошли ночью