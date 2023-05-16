16 мая

15 мая

Популярное

В Иркутске осудили бизнесменов за контрабанду леса

В Иркутске осудили бизнесменов за контрабанду леса
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Экспортировано лесоматериалов на сумму свыше 5 млн рублей

В Иркутске генеральный директор лесопромышленного предприятия и его коммерческий директор признаны виновными по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины», ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов».

Судом установлено, что в 2016-2017 годы подсудимые и иностранный гражданин, в отношении которого выделено уголовное дело, занимались скупкой незаконно заготовленной древесины, её переработкой и последующей реализацией иностранным компаниям. Оформление внешнеэкономических контрактов осуществлялось с использованием фиктивных документов.

В результате через таможенную границу ЕАЭС незаконно экспортировано более трёх тысяч кубических метров лесоматериалов стоимостью свыше 5,3 млн рублей.

Генеральному директору предприятия назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима со штрафом 200 тысяч рублей, коммерческому директору предприятия – в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Иркутская область контрабанда

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мошенники в России придумывают новые схемы обмана
Мошенники в России придумывают новые схемы обмана
Происшествия, 16.05.2023
Россиянам рассказали о новейших схемах мошенничества
В Иркутске осудили дальнобойщика, убившего коллегу
В Иркутске осудили дальнобойщика, убившего коллегу
Происшествия, 16.05.2023
Мужчина до смерти избил оппонента по голове
В Улан-Удэ предпринимателя осудили за гибель сантехника
В Улан-Удэ предпринимателя осудили за гибель сантехника
Происшествия, 16.05.2023
Сантехник погиб, упав с крыши многоквартирного дома
В Ангарске виновнику ДТП с двумя погибшими дали восемь лет
В Ангарске виновнику ДТП с двумя погибшими дали восемь лет
Происшествия, 16.05.2023
Водитель был в состоянии наркотического опьянения
В Улан-Удэнском лесничестве потушили пожар
В Улан-Удэнском лесничестве потушили пожар
Происшествия, 16.05.2023
Возгорание ликвидировали оперативно
В Чите подозреваемого в убийстве женщины нашли мёртвым
В Чите подозреваемого в убийстве женщины нашли мёртвым
Происшествия, 16.05.2023
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего  
В Бурятии раскрыли нелегальную добычу ископаемых на 7 млн
В Бурятии раскрыли нелегальную добычу ископаемых на 7 млн
Происшествия, 16.05.2023
Нарушение обнаружили в Закаменском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^