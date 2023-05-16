Улан-удэнец предстал перед судом за хранение найденного оружия

Оружие с патронами хранилось под подом на веранде



Улан-удэнец признан виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.



В марте 2021 года на веранде своего дома под полом он обнаружил нарезное огнестрельное оружие. Также там находились 34 спортивно-охотничьих патрона. Всё найденное вполне пригодно для стрельбы.



Несмотря на отсутствие лицензии на право приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов, мужчина оставил находку и убрал в свой автомобиль. Он возил это до того момента, пока предметы не обнаружили сотрудники ГИБДД.



Суд признал мужчину виновным и назначил ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 6 месяцев.



Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Советского районного суда.





