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Улан-удэнец предстал перед судом за хранение найденного оружия

Улан-удэнец предстал перед судом за хранение найденного оружия
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Оружие с патронами хранилось под подом на веранде

Улан-удэнец признан виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

В марте 2021 года на веранде своего дома под полом он обнаружил нарезное огнестрельное оружие. Также там находились 34 спортивно-охотничьих патрона. Всё найденное вполне пригодно для стрельбы.

Несмотря на отсутствие лицензии на право приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов, мужчина оставил находку и убрал в свой автомобиль. Он возил это до того момента, пока предметы не обнаружили сотрудники ГИБДД.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Советского районного суда.


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