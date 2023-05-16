Они промокли и замёрзли
16 мая в Бурятии возле посёлка Нижний Саянтуй спасли трёх рыбаков. Их резиновая лодка оказалась повреждена, и мужчины не могли самостоятельно выбраться на берег.
- В 6:43 утра в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что на острове в акватории реки Селенга напротив посёлка Нижний Саянтуй трое рыбаков в результате повреждения дна резиновой лодки не могут выбраться на берег. Они находятся на острове, промокли, замерзают, просят оказать помощь. Для эвакуации пострадавших к месту происшествия были направлены спасатели, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Благодаря помощи спасателей пострадавшие мужчины были эвакуированы с острова на берег и переданы полицейским. Их состояние удовлетворительное, от медицинской помощи они отказались.
Трёх рыбаков спасли с повреждённой лодки в Бурятии
Происшествия, Фото:
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