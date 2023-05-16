16 мая

15 мая

Популярное

Трёх рыбаков спасли с повреждённой лодки в Бурятии

Трёх рыбаков спасли с повреждённой лодки в Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Они промокли и замёрзли

16 мая в Бурятии возле посёлка Нижний Саянтуй спасли трёх рыбаков. Их резиновая лодка оказалась повреждена, и мужчины не могли самостоятельно выбраться на берег.

- В 6:43 утра в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что на острове в акватории реки Селенга напротив посёлка Нижний Саянтуй трое рыбаков в результате повреждения дна резиновой лодки не могут выбраться на берег. Они находятся на острове, промокли, замерзают, просят оказать помощь. Для эвакуации пострадавших к месту происшествия были направлены спасатели, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Благодаря помощи спасателей пострадавшие мужчины были эвакуированы с острова на берег и переданы полицейским. Их состояние удовлетворительное, от медицинской помощи они отказались. 
рыбаки спасательная операция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ предпринимателя осудили за гибель сантехника
В Улан-Удэ предпринимателя осудили за гибель сантехника
Происшествия, 16.05.2023
Сантехник погиб, упав с крыши многоквартирного дома
В Ангарске виновнику ДТП с двумя погибшими дали восемь лет
В Ангарске виновнику ДТП с двумя погибшими дали восемь лет
Происшествия, 16.05.2023
Водитель был в состоянии наркотического опьянения
В Улан-Удэнском лесничестве потушили пожар
В Улан-Удэнском лесничестве потушили пожар
Происшествия, 16.05.2023
Возгорание ликвидировали оперативно
В Чите подозреваемого в убийстве женщины нашли мёртвым
В Чите подозреваемого в убийстве женщины нашли мёртвым
Происшествия, 16.05.2023
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего  
В Бурятии раскрыли нелегальную добычу ископаемых на 7 млн
В Бурятии раскрыли нелегальную добычу ископаемых на 7 млн
Происшествия, 16.05.2023
Нарушение обнаружили в Закаменском районе
В Иркутской области на пожаре погибли супруги, их дети спаслись
Происшествия, 15.05.2023
Четверо детей смогли выбежать из горящего дома
В Иркутске задержали липового полицейского
В Иркутске задержали липового полицейского
Происшествия, 15.05.2023
Мужчина купил поддельное удостоверение три года назад

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^