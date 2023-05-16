За это 19-летнего парня отправили в колонию
Недавно перед судом в Ульяновске предстал 19-летний уроженец Бурятии – член банды телефонных мошенников. Его признали виновным по части 2 статьи 159 («Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба») и по части 3 статьи той же статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).
Как выяснилось, молодой человек обманывал жителей Ульяновской области. Следуя указаниям неустановленного лица, которые парень получал в мессенджере, он требовал у людей деньги, чтобы их родственников, якобы совершивших ДТП, не привлекли к уголовной ответственности. Сам аферист выступал в роли водителя, которому жертвы и передавали свои средства.
В итоге в августе 2022-го злоумышленник выманил у трёх человек 1 миллион 200 тысяч рублей. На заседании служители Фемиды согласились с позицией прокурора и приговорили его к трём годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, молодого человека обязали возместить ущерб. Как сообщили в прокуратуре Ульяновской области, приговор уже вступил в законную силу.
Телефонный мошенник из Бурятии выманил у ульяновцев более миллиона рублей
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Россиянам рассказали о новейших схемах мошенничества
Полицейские проводят проверку
За это 19-летнего парня отправили в колонию
Мужчина до смерти избил оппонента по голове
Они промокли и замёрзли
Девочек доставили в больницу
Сантехник погиб, упав с крыши многоквартирного дома
Водитель был в состоянии наркотического опьянения
Возгорание ликвидировали оперативно
Пешеход шёл по проезжей части
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего
Новый приятель стащил гаджет
Нарушение обнаружили в Закаменском районе
Трамваи простаивали час
Оба возгорания произошли ночью