Телефонный мошенник из Бурятии выманил у ульяновцев более миллиона рублей

За это 19-летнего парня отправили в колонию



Недавно перед судом в Ульяновске предстал 19-летний уроженец Бурятии – член банды телефонных мошенников. Его признали виновным по части 2 статьи 159 («Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба») и по части 3 статьи той же статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).



Как выяснилось, молодой человек обманывал жителей Ульяновской области. Следуя указаниям неустановленного лица, которые парень получал в мессенджере, он требовал у людей деньги, чтобы их родственников, якобы совершивших ДТП, не привлекли к уголовной ответственности. Сам аферист выступал в роли водителя, которому жертвы и передавали свои средства.



В итоге в августе 2022-го злоумышленник выманил у трёх человек 1 миллион 200 тысяч рублей. На заседании служители Фемиды согласились с позицией прокурора и приговорили его к трём годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, молодого человека обязали возместить ущерб. Как сообщили в прокуратуре Ульяновской области, приговор уже вступил в законную силу.

