Следователи выясняют обстоятельства произошедшего
Мужчину, которого подозревают в убийстве 36-летней женщины в Чите в ночь на 14 мая, нашли мёртвым в собственной квартире.
Тело женщины было найдено около многоэтажки в Центральном районе города. На её теле обнаружили колото-резаные ранения, так что следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Место происшествия осмотрено, очевидцы допрошены, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Личность убитой женщины установлена – это местная 35-летняя жительница,
- Совместно с полицейскими следователи установили возможную причастность к совершению преступления 31-летнего жителя Читы. Следователи прибыли по месту жительства подозреваемого, где обнаружили тело владельца квартиры. По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Выяснение обстоятельств произошедшего продолжается.
В Чите подозреваемого в убийстве женщины нашли мёртвым
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