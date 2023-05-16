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В Чите подозреваемого в убийстве женщины нашли мёртвым

В Чите подозреваемого в убийстве женщины нашли мёртвым
Происшествия, 
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего

Мужчину, которого подозревают в убийстве 36-летней женщины в Чите в ночь на 14 мая, нашли мёртвым в собственной квартире.

Тело женщины было найдено около многоэтажки в Центральном районе города. На её теле обнаружили колото-резаные ранения, так что следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Место происшествия осмотрено, очевидцы допрошены, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Личность убитой женщины установлена – это местная 35-летняя жительница,

- Совместно с полицейскими следователи установили возможную причастность к совершению преступления 31-летнего жителя Читы. Следователи прибыли по месту жительства подозреваемого, где обнаружили тело владельца квартиры. По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Выяснение обстоятельств произошедшего продолжается. 
убийство

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