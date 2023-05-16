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Житель Бурятии лишился телефона после знакомства на автовокзале

Житель Бурятии лишился телефона после знакомства на автовокзале
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Новый приятель стащил гаджет

Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел дело о краже телефона.

Преступление произошло утром 22 января. Двое мужчин познакомились друг с другом в зале ожидания автовокзала Улан-Удэ. После этого начали распивать спиртное. Вскоре один из них заснул на лавочке, а когда проснулся, ни нового знакомого, ни телефона в кармане он не обнаружил. Ущерб составил почти девять тысяч рублей.

Вора нашли, и недавно он предстал перед судом. Мужчине получил 120 часов обязательных работ.

- Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба суда. 
кража

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