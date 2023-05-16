В Бурятии раскрыли нелегальную добычу ископаемых на 7 млн

Нарушение обнаружили в Закаменском районе



В Закаменском районе Бурятии раскрыли нелегальную добычу общераспространённых полезных ископаемых. Ущерб, причинённый недрам составил более семи миллионов рублей.



Расчёт ущерба направлен в МВД по Бурятии. В Бурприроднадзоре рассказали, что нарушителями являются исполнители госконтрактов при строительстве и реконструкции автомобильных дорог регионального значения.



- С наступлением тёплого времени года возобновились работы строительства и реконструкции федеральных и региональных автомобильных дорог. При данных работах используются общераспространённые полезные ископаемые (далее - ОПИ), такие как магматические и метаморфические породы, песчано-гравийные породы, песок и т.д, - поясняет надзорное ведомство.



За данное нарушение предусмотрена ответственность по статье 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами». Гражданам будет грозить штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей, должностным лицам - от 30 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам - от 800 тысяч до одного миллиона рублей.



