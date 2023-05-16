16 мая

15 мая

Популярное

В Бурятии раскрыли нелегальную добычу ископаемых на 7 млн

В Бурятии раскрыли нелегальную добычу ископаемых на 7 млн
Происшествия,  Фото:Бурприроднадзор
Нарушение обнаружили в Закаменском районе

В Закаменском районе Бурятии раскрыли нелегальную добычу общераспространённых полезных ископаемых. Ущерб, причинённый недрам составил более семи миллионов рублей.

Расчёт ущерба направлен в МВД по Бурятии. В Бурприроднадзоре рассказали, что нарушителями являются исполнители госконтрактов при строительстве и реконструкции автомобильных дорог регионального значения.

- С наступлением тёплого времени года возобновились работы строительства и реконструкции федеральных и региональных автомобильных дорог. При данных работах используются общераспространённые полезные ископаемые (далее - ОПИ), такие как магматические и метаморфические породы, песчано-гравийные породы, песок и т.д, - поясняет надзорное ведомство.

За данное нарушение предусмотрена ответственность по статье 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами». Гражданам будет грозить штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей, должностным лицам - от 30 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам - от 800 тысяч до одного миллиона рублей.

Бурприроднадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите подозреваемого в убийстве женщины нашли мёртвым
В Чите подозреваемого в убийстве женщины нашли мёртвым
Происшествия, 16.05.2023
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего  
В Бурятии раскрыли нелегальную добычу ископаемых на 7 млн
В Бурятии раскрыли нелегальную добычу ископаемых на 7 млн
Происшествия, 16.05.2023
Нарушение обнаружили в Закаменском районе
В Иркутской области на пожаре погибли супруги, их дети спаслись
Происшествия, 15.05.2023
Четверо детей смогли выбежать из горящего дома
В Иркутске задержали липового полицейского
В Иркутске задержали липового полицейского
Происшествия, 15.05.2023
Мужчина купил поддельное удостоверение три года назад
Полицейские убедили иркутянку не переводить мошенникам 1,5 млн
Полицейские убедили иркутянку не переводить мошенникам 1,5 млн
Происшествия, 15.05.2023
В последний момент женщина спохватилась и обратилась в полицию
В Иркутске полыхал дом-памятник
Происшествия, 15.05.2023
Пожар произошёл на площади 120 кв. метров
Мост в Забайкалье разорвало ветром спустя сутки после ремонта
Происшествия, 15.05.2023
Теперь дети не могут попасть в детский сад и школу, а взрослые — на работу и в магазины

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^