Трамваи простаивали час
В понедельник, 15 мая, в Улан-Удэ в 13:44 с рельсов сошёл трамвая «Львёнок», который следовал по маршруту № 7. Инцидент произошёл на остановке «Элеватор» в сторону «Октября».
В этой связи было закрыто движение маршрутов трамваев № 1, 4, 7 с «Лицея» в сторону центра города. Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту.
Трамваи простаивали час, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ с рельсов сошёл «Львёнок»
Происшествия, Фото:
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