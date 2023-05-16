В Улан-Удэ с рельсов сошёл «Львёнок»

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Трамваи простаивали час



В понедельник, 15 мая, в Улан-Удэ в 13:44 с рельсов сошёл трамвая «Львёнок», который следовал по маршруту № 7. Инцидент произошёл на остановке «Элеватор» в сторону «Октября».



В этой связи было закрыто движение маршрутов трамваев № 1, 4, 7 с «Лицея» в сторону центра города. Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту.



Трамваи простаивали час, сообщается в оперативной сводке по городу.



