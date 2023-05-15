В Чите во время пожара в пятиэтажке эвакуировали 12 человек

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Пожар произошёл ночью



В ночь на 15 мая загорелась квартира в пятиэтажном жилом здании на улице Шилова в Центральном районе Читы. Для тушения были привлечены 13 пожарных и пять единиц техники.



Прибывшие на место пожарные увидели дым из окон первого этажа. В подъезде также наблюдалось сильное задымление.



Пожарные вывели жителей верхних этажей, нескольким людям были надеты спасательные устройства. Всего было эвакуировано 12 человек, из них трое детей.



- Потребовалась помощь и хозяину квартиры, где произошло возгорание. Его нашли рядом с входной дверью с ожогами и отравлением угарным газом. Огнеборцы передали его медикам для госпитализации, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.



В результате пожара оказались повреждены домашние вещи. Предварительной причиной возгорания названа неосторожность при курении.



