Пожар произошёл ночью
В ночь на 15 мая загорелась квартира в пятиэтажном жилом здании на улице Шилова в Центральном районе Читы. Для тушения были привлечены 13 пожарных и пять единиц техники.
Прибывшие на место пожарные увидели дым из окон первого этажа. В подъезде также наблюдалось сильное задымление.
Пожарные вывели жителей верхних этажей, нескольким людям были надеты спасательные устройства. Всего было эвакуировано 12 человек, из них трое детей.
- Потребовалась помощь и хозяину квартиры, где произошло возгорание. Его нашли рядом с входной дверью с ожогами и отравлением угарным газом. Огнеборцы передали его медикам для госпитализации, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
В результате пожара оказались повреждены домашние вещи. Предварительной причиной возгорания названа неосторожность при курении.
В Чите во время пожара в пятиэтажке эвакуировали 12 человек
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он совершил несколько краж из спортмагазина
В последний момент женщина спохватилась и обратилась в полицию
Пожар произошёл на площади 120 кв. метров
Инцидент произошёл посреди ночи
Молодой человек размещал «голосовые» в интернете
Теперь дети не могут попасть в детский сад и школу, а взрослые — на работу и в магазины
Огонь тушили пожарные-десантники
Возгорание произошло в моторном отсеке
Коммунальная авария произошла на улице Сахьяновой
Их доставили в Улан-Удэ на самолёте
Фельдшеры остановились, увидев, что на дороге мужчина избивает женщину
Он воспользовался её страницей в соцсети
По словам соседей, рабочие регулярно курили на втором этаже здания
Мужчин госпитализировали
Пострадали мальчики 9 и 11 лет