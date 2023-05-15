24-летний житель Иркутской области пойдёт под суд за реабилитацию нацизма

Молодой человек размещал «голосовые» в интернете



Недавно следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Иркутской области. Молодой человек из Тулуна обвиняется в реабилитации нацизма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (ч.4 ст. 354.1 УК РФ).



- По версии следствия, в мае 2022 года молодой человек в в одном из сообществ социальной сети разместил голосовые сообщения, в которых содержались высказывания, направленные на оскорбление памяти защитников Отечества (советских солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне), - сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.



Следователи СК изъяли технику и электронные носители.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. По этой статье предусмотрены штрафы в размере от двух до пяти миллионов рублей, а максимальное наказание – пять лет лишения свободы.



