Теперь дети не могут попасть в детский сад и школу, а взрослые — на работу и в магазины
В Забайкальском крае мост через реку Нерча разорвало ветром спустя сутки после ремонта. Об инциденте сообщило издание «Чита.Ру», а также рассказала в своём Telegram-канале (1,2 млн подписчиков) Ксения Собчак.
- Мост капитально отремонтировали 12 мая, а 13 мая поднялся сильный ветер — и вот результат. Как людям из Михайловки на работу ходить, а детям в сад и школу? Куда обращаться? Вот так его и делают после каждого ветра? — сказала «Чита.Ру» местная жительница.
Ещё в апреле проект «Осторожно Media» сообщал, что местные жители боятся идти по мосту из-за сильных ветров. В мае же, отмечает Собчак, власти признали мост безопасным для хождения и езды
- До ремонта у моста уже была оторвана сетка, на днях его отремонтировали, но из-за сильного ветра сетку снова разорвало, а мост перекосился. Жители говорят, что администрация бездействует, - говорится в сообщении.
Мост в Забайкалье разорвало ветром спустя сутки после ремонта
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