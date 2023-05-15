15 мая

14 мая

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В Бурятии двое рыбаков устроили лесной пожар

В Бурятии двое рыбаков устроили лесной пожар
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Огонь тушили пожарные-десантники

Накануне, 14 мая, в Бурятии обнаружили один лесной пожар – он действовал в Баргузинском районе.

- На тушении работали 10 пожарных-десантников. Задействовано три единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,5 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Виновников пожара удалось оперативно выявить. Выяснилось, что двое мужчин рыбачили на озере Шанталык и развели костёр. По сухой траве огонь быстро распространился и объял 0,5 га леса.

В отношении мужчин ведутся следственные мероприятия.




На утро 15 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Нарушение правил пожарной безопасности в этот период действия влечёт наложение штрафов от 40 тысяч рублей.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.

лесные пожары

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