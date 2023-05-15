В Бурятии двое рыбаков устроили лесной пожар













На утро 15 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Нарушение правил пожарной безопасности в этот период действия влечёт наложение штрафов от 40 тысяч рублей.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.



На утро 15 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.В Бурятии действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Нарушение правил пожарной безопасности в этот период действия влечёт наложение штрафов от 40 тысяч рублей.При обнаружении очагов возгорания лесники просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.

Накануне, 14 мая, в Бурятии обнаружили один лесной пожар – он действовал в Баргузинском районе.- На тушении работали 10 пожарных-десантников. Задействовано три единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,5 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Виновников пожара удалось оперативно выявить. Выяснилось, что двое мужчин рыбачили на озере Шанталык и развели костёр. По сухой траве огонь быстро распространился и объял 0,5 га леса.В отношении мужчин ведутся следственные мероприятия.