15 мая

14 мая

Популярное

Житель Бурятии ради выгоды «похоронил» бывшую жену

Житель Бурятии ради выгоды «похоронил» бывшую жену
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он воспользовался её страницей в соцсети

Житель Селенгинского района Бурятии, «похоронивший» бывшую супругу в соцсетях, предстал перед судом. Он признан виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 272 УК РФ).

В феврале 2022 года мужчина, зная пароль, получил доступ к странице своей бывшей жены в социальной сети «Одноклассники». Как выяснил «Байкал-Daily», мужчина разместил фотографию женщины с траурной лентой, подписав «Помним, любим, скорбим…» Также прикрепил номер мобильного банка для сбора пожертвований.

- Гусиноозёрский городской суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком 1 год 2 месяца с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Приговор пока не вступил в законную силу.
неправомерный доступ к компьютерной информации

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Ольхоне рабочие спалили кафе «Кочевник»
На Ольхоне рабочие спалили кафе «Кочевник»
Происшествия, 15.05.2023
По словам соседей, рабочие регулярно курили на втором этаже здания

В Улан-Удэ с самолёта сняли пьяного пассажира
В Улан-Удэ с самолёта сняли пьяного пассажира
Происшествия, 15.05.2023
Авиакомпания отказала ему в перелёте
В Братске в ДТП пострадала 17-летняя пассажирка Mark II
В Братске в ДТП пострадала 17-летняя пассажирка Mark II
Происшествия, 15.05.2023
Молодая девушка-водитель врезалась в дерево
В отдалённом районе Бурятии размыло подпору моста
В отдалённом районе Бурятии размыло подпору моста
Происшествия, 15.05.2023
Автомобилистов призвали временно не ездить по опасной переправе
В центре Улан-Удэ сгорело заброшенное здание
В центре Улан-Удэ сгорело заброшенное здание
Происшествия, 15.05.2023
Пожар потушили после полуночи  
В Улан-Удэ горел частный дом
В Улан-Удэ горел частный дом
Происшествия, 14.05.2023
Предварительная причина пожара - короткое замыкание

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^