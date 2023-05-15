Житель Бурятии ради выгоды «похоронил» бывшую жену

Он воспользовался её страницей в соцсети



Житель Селенгинского района Бурятии, «похоронивший» бывшую супругу в соцсетях, предстал перед судом. Он признан виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 272 УК РФ).



В феврале 2022 года мужчина, зная пароль, получил доступ к странице своей бывшей жены в социальной сети «Одноклассники». Как выяснил «Байкал-Daily», мужчина разместил фотографию женщины с траурной лентой, подписав «Помним, любим, скорбим…» Также прикрепил номер мобильного банка для сбора пожертвований.



- Гусиноозёрский городской суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком 1 год 2 месяца с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Приговор пока не вступил в законную силу.

